عرض مشترك لفرقة الفنون وفرقة هوية من بريطانيا | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الأحد، 21/ 04/ 2019 الزمان: 19:00 المكان: المسرح البلدي، رام الله Advertisements "ممنوع التجول" هو انعكاسات للذات المرتبطة بمدى الفهم والتفاعل مع العالم من حولنا. العمل يتحدث إلى عالم مخدّر ولم يعد قادرًا على الاستجابة للأخبار السياسية، عالم تحت المراقبة والتلاعب، مُنع من التجول حتى فكريا.

الارتباط بالماضي، أحداث هذا الزمان، الأخبار المتسارعة، المشاعر الباطنية، الخذلان والتمرد، كلها تضعنا أمام مرآة الحقيقة والأسئلة الوجودية.

يقدم العرض خمسة راقصين من فرقة الفنون (فلسطين) شرف دارزيد، لور صادق، خالد أبو عرام، محمد التايه، محمد الصفدي، ومن فرقة هوية (بريطانيا) جميلة بوغلاف وسيرينا سبادوني. فكرة وتصميم: شرف دارزيد

إدارة المشروع: جميلة بوغلاف لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.



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