القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر العشرات من البنغاليين في العاصمة بنغلاديش مطالبين بالعدالة لفتاة في الثامنة عشرة توفيت بعد أن تم إضرام النار فيها لرفضها إسقاط تهم التحرش الجنسي ضد مدير مدرستها الإسلامية.
وأخبرت نصرت جاهان رافي عائلتها أنها جرت إلى سطح مدرستها الريفية في بلدة فيني في السادس من نيسان/ أبريل الجاري وطلب منها سحب التهم من قبل خمسة أشخاص يضعون البرقع (يغطون وجههم)، وعندما رفضت ذلك، ربطوا يداها وسكبوا عليها الكيروسين وأشعلوا النار فيها.
وحكت الفتاة نصرت هذه القصة لأخيها داخل عربة الإسعاف وهما في طريقهما إلى المستشفى وقام الأخ بتسجيل شهادتها على هاتفه الجوال.
وقد توفيت نصرت بعد أربعة أيام في مستشفى دكا حيث أصيبت بحروق غطت 80 في المئة من جسدها.
كانت هذه تفاصيل خبر بنغاليّات يتظاهرن ضد حرق فتاة حتى الموت لإسكات صوتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.