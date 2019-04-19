انت الان تتابع تفاصيل خبر "إسرائيل" تعلن إحباط تهريب شحنة أسلحة من الأردن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 19 أبريل 2019 05:13 مساءً - زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي ضبط شحنة أسلحة خلال محاولة تهريبها من الحدود الأردنية تجاه الأراضي المحتلة.

ونقلت القناة الثانية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن جيش الاحتلال أن شحنة الأسلحة تشمل عشرات المسدسات، وعدداً من الوسائل القتالية الخفيفة.

وأوضحت القناة أن الجهات التي تقف وراء تهريب الأسلحة إلى داخل "إسرائيل" هي مجموعات تتبع لـ"المافيا"، دون الكشف عن اعتقال أحد من المهربين.