انت الان تتابع تفاصيل خبر تركيا تنشر صور إماراتيين مشتبه بتورطهما في جريمة خاشقجي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 19 أبريل 2019 05:13 مساءً - أعلنت السلطات التركية، اليوم الجمعة، اعتقال عنصري استخبارات إماراتيَّين، خلال وجودهما في مدينة إسطنبول، مؤكدة أنها بدأت التحقيق معهما وأحالتهما للنيابة.

وذكرت وكالة "الأناضول" الرسمية، أن الأمن التركي أوقف رجلين إماراتيَّين يشتبه في تجسسهما لمصلحة دولة الإمارات، وذلك في إطار تحقيق للنيابة العامة الجمهورية في إسطنبول.

وكشفت مصادر للوكالة أن السلطات المعنية تحقق إن كان للرجلين علاقة بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في أكتوبر 2018.

وذكرت الوكالة لاحقاً أن "نيابة إسطنبول أحالت المشتبهَين إلى القضاء بعدما أكلمت إجراءتها القانونية بحقهما".

وأكدت أن النيابة طلبت من المحكمة حبسهما على ذمة التحقيق بتهمة ارتكاب جريمة "التجسس السياسي والعسكري" و"التجسس الدولي".

وذكرت صحيفة "صباح" التركية أن "ضابطي المخابرات الإماراتيين التقيا بعدد كبير من الأشخاص في أنقرة وإزمير وإسطنبول وديار بكر"، وأن "أحدهما اعترف بإجراء مكالمة هاتفية مع شخص مرتبط بالتحقيق في قضية خاشقجي".

وأشارت الصحيفة إلى أن "اعتقال الرجلين تم من خلال عملية أمنية مشتركة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشرطة إسطنبول يوم الاثنين الماضي".

Advertisements

ونقلت قناة "تي آر تي عربي" عن مسؤول تركي قوله: "جمعنا ما يكفي من الأدلة عن أنشطة عنصري الاستخبارات الإماراتية على الأراضي التركية".

وفي وقت سابق نقلت "وكالة رويترز" عن مسؤول تركي قوله إن السلطات اعتقلت عنصري الاستخبارات، وأنهما اعترفا بالتجسس على رعايا عرب لحساب الإمارات.

وذكر المسؤول التركي، الذي لم تسمه، أنه يجري التحقيق مع أحد عنصري الاستخبارات الإماراتية المعتقلين، لصلته بمقتل خاشقجي

وكان موقع "ميدل إيست آي" قد كشف في يناير الماضي، عن لقاء جمع مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) يوسي كوهين ومسؤولين إماراتيين ومصريين وسعوديين.

وأوضح الموقع البريطاني في تقرير لرئيس تحريره ديفيد هيرست أن الاجتماع جاء "لبحث سبل التصدي لنفوذ تركيا في المنطقة".

وقال: إن "الدول الأربع اتفقت على الخطة الدبلوماسية في اجتماع سري عُقد في عاصمة خليجية الشهر الماضي، بحضور عدد من كبار مسؤولي أجهزة استخباراتها، من بينهم كوهين".

وكان خاشقجي قد قُتل على يد فرقة اغتيال خاصة مقرّبة من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في جريمة بشعة هزّت العالم نظراً لطريقة قتله وتقطيع جثته.