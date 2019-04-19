شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 قيادات داعشية وتدمير 5 مواقع إرهابية في العراق والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد مصدر أمني عراقي بأن العملية التي أسفرت أيضًا عن العثور على أعتدة وأسلحة نفذت بإسناد من طائرات الاستطلاع للتحالف الدولي.
إلى ذلك، نفذ الجيش العراقي اليوم عملية استباقية في صحراء محافظة الأنبار غرب بحيرة الثرثار غربي العراق.
وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية أن العملية التي نفذت من ثلاثة محاور بمشاركة فرقة المشاة السابعة ولواء مغاوير قيادة عمليات الجزيرة وبإسناد من طيران الجيش أسفرت عن العثور على العديد من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي وتدمير مواقع وهمية تابعة له, وتأمين العديد من المناطق والقرى القريبة.
وفي البصرة جنوبي العراق لقي ضابط شرطة مصرعه بنيران مسلحين ملثمين لدى مروره بسيارته في منطقة الأبلة بوسط المدينة.
وأفاد مصدر أمني محلي بأن الجهات الأمنية والقضائية فتحت تحقيقًا في الحادث لمعرفة ملابساته.
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