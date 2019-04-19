مسؤولون أتراك: اعتقلنا رجلي استخبارات إماراتيين ونحقق بصلة أحدهما بقضية خاشقجي



اعلن الامن التركي في اسطنبول، الجمعة، عن اعتقال رجلّي استخبارات، يشتبه في تجسسهما لصالح دولة الإمارات، ومن المتوقع أن يكون أحدهما مرتبط بمقتل الصحفي السعودي جمال الخليج 365/ بغداداعلن الامن التركي في اسطنبول، الجمعة، عن اعتقال رجلّي استخبارات، يشتبه في تجسسهما لصالح دولة الإمارات، ومن المتوقع أن يكون أحدهما مرتبط بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وذكرت وكالة الاناضول التركية ان "الأمن التركي ألقى القبض على رجلّي استخبارات، يشتبه في قيامهما بأنشطة تجسس لصالح الإمارات". واضافت أن "السلطات المعنية تحقق في ما إذا كان للرجلَين علاقة بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في تشرين الأول 2018".





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