هاشتاق تعديلات الدستور.. مصريو الخارج يدعون للمشاركة بكثافة بالاستفتاء

وجه المصريون في الخارج باليوم الأول للاستفتاء على التعديلات الدستورية رسالة للناخبين بالداخل عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتدشين هاشتاق "التعديلات الدستورية"، للحث على المشاركة بكثافة.

وتصدر هاشتاق "التعديلات الدستورية" صفحات المصريين بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، متداولين صورا وفيديوهات لمشاركة المصريين في الخارج في اليوم الأول من عملية الاستفتاء التي بدأت اليوم الجمعة، وتستمر حتى 21 أبريل/نيسان الجاري.

وحرصت الجاليات المصرية في الخارج على تقديم رسائل مباشرة للناخبين داخل مصر بالاصطفاف في طوابير ممتدة أمام لجان الاقتراع منذ الساعات الأولى لانطلاق الاستفتاء.





وأوضحت الصور المتداولة لتصويت المصريين بالخارج مشاركة واسعة من قبل السيدات المصريات وكبار السن، حاملين الأعلام المصرية واللافتات التي تشير إلى أهمية المشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان المصري، بعد تأييد 531 نائبا ورفض 22 آخرين، وامتناع نائب واحد من أصل 554 نائبا مصريا.

ومن داخل مقار البعثات الدبلوماسية لمصر بالدول العربية وأوروبا، التقط المصريون صورا تذكارية أثناء لحظة التصويت وأمام لجان الاقتراع، موجهين للمصريين بالداخل دعوات بالمشاركة في الاستفتاء الذي ينطلق داخل مصر خلال أيام 20 و21 و22 أبريل/نيسان الجاري.





وأشاد مستخدمو تويتر من المصريين بالإقبال الواسع من الجاليات في الخارج على عملية التصويت، مؤكدين أن هذا المشهد هو دليل على وعي الناخبين بأهمية التعديلات الدستورية.

كما نشر بعض رواد "تويتر" صورا للتجهيزات التي تشهدها لجان الاقتراع داخل مصر، مؤكدين استعدادهم للمشاركة بكثافة في التصويت خلال الاستفتاء.

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وشهدت سفارات مصر في أبوظبي ودبي والكويت والرياض والمنامة إقبالا واسعا من قبل المصريين، خاصة المرأة المصرية للمشاركة في التصويت.

وكانت سفارة مصر في نيوزيلندا هي أولى لجان الاقتراع التي فتحت أبوابها أمام المصريين، للتصويت على التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب الأربعاء بأغلبية كبيرة.





وانطلق الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الجمعة، بمقار البعثات الدبلوماسية والقنصليات المصرية في الخارج، على مدار 3 أيام متتالية، في 140 مقارا انتخابيا في 124 دولة.

وخضعت التعديلات الدستورية لنقاش دام أكثر من شهرين بمجلس النواب، قبل الاستقرار على صيغتها النهائية، وإحالتها للتصويت في جلسة عامة بالمجلس.

وجاءت المذكرة النهائية للتعديلات التي أقرتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، حيث شملت 21 مادة، منها ما تم تعديله ومواد أخرى مستحدثة.

ومن أبرز المواد تعديل المادة 140 والمادة 241 مكرر الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات بدلا من 4، وحق الرئيس الحالي في الترشح لمدة تالية، بعد انقضاء مدته الحالية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، الفترة من 19 حتى 21 أبريل/نيسان لتصويت المقيمين خارج مصر على التعديلات الدستورية، التي أقرها مجلس النواب، والفترة من 20 حتى 22 من الشهر نفسه داخل البلاد.



