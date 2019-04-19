المحتجون يتوافدون على الاعتصام بالسودان للمطالبة بحكم مدني

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

توافد آلاف المحتجين المطالبين بإنهاء الحكم العسكري في السودان، على الاعتصام خارج مقر وزارة الدفاع بالخرطوم، اليوم الجمعة، في أكبر تجمع بقلب العاصمة منذ الأسبوع الماضي، عندما عزل الجيش، الرئيس السابق عمر البشير، وأعلن تولي مجلس عسكري السلطة.

ولوح المحتجون، بالأعلام السودانية، ورددوا شعار “حرية، سلام وعدالة”.

وأخذ أطفال يجلسون على جسر قريب يدقون بالحجارة على أعمدة معدنية على إيقاع الشعارات.

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وقال المجلس العسكري، إنه مستعد لتلبية بعض طلبات المحتجين ومنها محاربة الفساد لكنه أشار إلى أنه لن يسلم السلطة لزعماء الاحتجاجات.

وقالت رانيا أحمد، 26 عاما، خلال مشاركتها في الاحتجاج، إن لم نبق هنا فسيكون كأننا لم نفعل شيئا، سنظل هنا حتى نطيح بالمجلس العسكري.

وفي منطقة قرب الجسر، قام محتجون بعملية إعدام رمزية بدمى على هيئة أفراد من قوات الأمن على أحد الأعمدة المعدنية.

وقال المصور مصطفى أبو القاسم، 29 عاما: أنظر إليها (الدمى) كل يوم وتمنحني سعادة غامرة، هذا فخر الثورة.