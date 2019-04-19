الان تتابع البيت الأبيض: ترامب تحدث هاتفيا مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، في بيان، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدث هاتفيًا مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، يوم الإثنين، وتناولا الجهود الجارية لمكافحة الإرهاب والحاجة لإحلال السلام والاستقرار
في ليبيا.
وجاء في البيان، أن ترامب أقر بدور المشير الجوهري في مكافحة الإرهاب وتأمين موارد ليبيا النفطية، وتناولا رؤية مشتركة لانتقال ليبيا إلى نظام سياسي ديمقراطي مستقر.
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