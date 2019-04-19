ترامب: البيانات الخاصة بي في تقرير مولر “محض هراء”

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على صفحته بموقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، أن بعض البيانات التي صيغت بشأنه في تقرير مولر “محض هراء”.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، علق في وقت سابق، على تقرير المدعي الخاص روبرت مولر، حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية عام 2016.

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وقال في تغريدة له، الثلاثاء، إن ما حدث هو أبرز عملية خداع في التاريخ السياسي حول التحقيق في صلاته بروسيا، معتبرًا أن التحقيق محاولة سرية لإنهاء ولايته الرئاسية.

وأضاف ترامب: “إذا كانت وسائل الإعلام الرئيسية نزيهة، وهي ليست كذلك، فستكون هذه القصة أكبر وأكثر أهمية من ووترغيت”، في إشارة إلى فضيحة السبعينات السياسية التي أسقطت الرئيس ريتشارد نيكسون.