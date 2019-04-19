شكرا لقرائتكم البيت الأبيض: ترمب يقر بدور حفتر الجوهري بمكافحة الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بحث هاتفياً مع قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، جهود مكافحة الإرهاب.

وقال البيت الأبيض إن ترمب تحدث هاتفيا مع حفتر، الاثنين، وتناولا "الجهود الجارية لمكافحة الإرهاب والحاجة لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا".

وجاء في البيان أن ترمب "أقر بدور المشير الجوهري في مكافحة الإرهاب وتأمين موارد ليبيا النفطية، وتناولا رؤية مشتركة لانتقال ليبيا إلى نظام سياسي ديمقراطي مستقر".

وهذه هي المرة الأول التي يجري فيها ترمب اتصالا بأحد الفرقاء الليبيين، عقب هجوم شنه حفتر يوم 4 أبريل/نيسان مستهدفا العاصمة طرابلس، التي تقودها حكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، وهي حكومة معترف بها دوليا.

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وأفادت مصادر لقناة "الحدث" أن الاتصال الهاتفي بين ترمب وحفتر استمر 45 دقيقة.

وقالت المصادر إن ترمب ناقش مع حفتر إمكانية رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي.

والخميس، رفضت فرنسا، الاتهامات التي وجهتها وزارة الداخلية الليبية في طرابلس حول دعم باريس للمشير حفتر، وقالت إنّ هذه الاتهامات "لا أساس لها على الإطلاق".

وأعلن مسؤول في وزارة الخارجية الفرنسية أن "تصريحات طرابلس بدعم حفتر وتغطيته دبلوماسياً لا أساس لها على الإطلاق".