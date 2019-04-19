شكرا لقرائتكم مصلون يهاجمون مساعد البشير.. ويطردونه من المسجد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - منع عشرات المصلين في مسجد الجامع الكبير، إبراهيم السنوسي، المساعد السابق للرئيس المخلوع عمر البشير، من إكمال حديثه، ومخاطبة المصلين في مسجد الجامع الكبير عقب انتهاء صلاة الجمعة.

وهتف العشرات من المصلين أمام السنوسي، بعد أن أعلن تأييده للمجلس العسكري، مطالباً المواطنين بضرورة الانصياع لقراراته.

وتسبب حديث السنوسي في غضب المصلين وطرده من المسجد والهتاف في وجهه: "تسقط".

ولاحق المصلون السنوسي حتى غرفة جانبية في المسجد، ثم إلى الشارع حيث هشموا سيارته.