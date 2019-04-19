مؤتمر في ويلز للحوار الديني

اسماء السيد - نصر المجالي: تنظم مؤسسة أونيكس البريطانية للتواصل الفكري (OLF) مؤتمرها السنوي الثاني في مدينة نيوبورت في الأول من شهر مايو المقبل تحت عنوان "مؤتمر ويلز للحوار الديني".

وتم تخصيص الدورة الجديدة للمؤتمر لمناقشة مجموعة من المسائل المتعلقة بالمواطنة وعلاقتها بالدين وسبل تعزيزها عند اتباع الديانات السماوية الثلاث المعروفة والمعتقدات الأخرى من الذين يعيشون في بريطانيا بشكل عام ومقاطعة ويلز بشكل خاص.

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر العديد من الجلسات المكثفة لمجموعة من الخبراء والمختصين وممثلي الأديان السماوية المعروفة أو المعتقدات الأخرى للوصول إلى صيغة مشتركة تساهم في تحليل رؤية أصحاب هذه المعتقدات للمواطنة والقواسم الأخلاقية المشتركة التي تساهم في تعزيز الانتماء لأبناء هذه الديانات والمعتقدات في المجتمع البريطاني الذي ينتمون إليه بشكل أساسي، وسبل تحقيق الاندماج الإيجابي وتنمية حس المواطنة سواء للمواطنين أو المهاجرين ذوي المعتقدات والميول الفكرية المتعددة .

تصريح ياسين

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وقال الدكتور عبدالله ياسين المدير العام لمؤسسة (أونيكس) في تصريح صحفي: "يأتي هذا المؤتمر لاستكمال ما بدأناه في المؤتمر السابق الناجح خلال العام 2018 عن القيم المشتركة في الديانات والمعتقدات نظراً للأهمية القصوى لموضوع الانتماء وتعزيز قيم المواطنة في المجتمع البريطاني وصولاً لحالة من الانسجام التي تساهم في بناء مواطنين إيجابيين بغض النظر عن خلفياتهم الفكرية والدينية".

وأضاف د. ياسين "ستحرص أونيكس على مواصلة هذه المؤتمرات سنوياً بحضور نخبة من المختصين إضافة إلى العمل على ورشات العمل، والإصدارات الفكرية، وأيضاً المساهمة في رفع الوعي عند الشباب من المسلمين وغيرهم لعدم الانزلاق نحو التطرف والانغلاق، وبناء منظومة معرفية أخلاقية نموذجية يتفق عليها الجميع"

وسيشهد المؤتمر حضوراً واسعاً لمجموعة من الخبراء، إضافة إلى الرعاية الرسمية من قبل الوزير الأول في حكومة ويلز وعدد من المنظمات والمجالس المتخصصة التي تعنى بالمجموعات الدينية والعرقية والتربوية.

ومن المتوقع صدور بيان مشترك يوقع عليه المشاركون لتوثيق رأيهم في الموضوعات التي ستتم مناقشتها، كما ستقوم اونيكس بنشر الأبحاث في كتيب منفصل باللغة الإنكليزية بعد الانتهاء من أعمال المؤتمر.