شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة شادية ثابت تدعو أهالى إمبابة للمشاركة بقوة فى الاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة، أهمية مشاركة أهالى الدائرة بفاعلية فى الاستفتاء على تعديل الدستور، مشيرة إلى أن المشاركة حق لكل مواطن لإبداء رأيه وتحديد مستقبله كما أنه واجب عليه تجاه الوطن، حرصا على استقراره.

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وطالبت النائبة، فى بيان لها، جميع أرباب العمل بإعطاء فرصة للعمال فى الإدلاء برأيهم فى الاستفتاء وتسهيل ذلك، لافتة إلى ضرورة الرد على الحملات المغرضة التى تحاول منع المواطنين من المشاركة فى الاستفتاء بهدف إحراج الدولة المصرية، من خلال المشاركة بفاعلية فى الاستفتاء.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم أعلنت الأربعاء الماضى، موعد تنظيم الاستفتاء بشأن التعديلات الدستورية، التى وافق عليها البرلمان، مساء الثلاثاء الماضى، بأغلبية أصوات نوابه.