مؤتمر جماهيرى للوفد بالقليوبية لتوعية المصريين بالمشاركة فى الاستفتاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب الوفد مؤتمر جماهيري بقرية سرياقوس في مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، لمناقشة أهمية التعديلات الدستورية، وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة، في تحديد خارطة الطريق، واستكمال مسيرة البناء والتنمية والاستقرار في البلاد، برعاية النائب الوفدي، محمد مدينة، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، والمتحدث باسم الهيئة البرلمانية للحزب، وعضو الهيئة العليا.
وأعلن ناصر عنبة، القيادى بحزب الوفد، تأييده للتعديلات الدستورية المقترحة، لما تضمنه من مواد تجعل القوات المسلحة مسؤولة عن حماية المقومات الأساسية للشعب المصري، وحفظ الدستور.
وأوضح "عنبة" أن الجيش المصري أعاد الأمة الجريحة بشرفها، وأعاد النصر لمصر بعد أن كانت الجباه تنزف الدم والمرارة، قائلا: "لذلك اعتبر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو لا يقل أهمية عن قرار الرئيس الراحل محمد أنور السادات في أكتوبر 1973 من أجل بقاء مصر".
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