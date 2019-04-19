شكرا لقرائتكم خبر عن الفقيه الدستورى طارق عبد العزيز يدلى بصوته بالاستفتاء تعديل الدستور بلندن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى المحامى والفقيه الدستورى الدكتور طارق عبد العزيز، بصوته، اليوم الجمعة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى السفارة المصرية بالعاصمة البريطانية لندن.

وأكد "عبد العزيز"، ضرورة مشاركة المصريين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لافتا إلى أن المصريين فى الخارج لبوا النداء وأدلوا بأصواتهم فى جميع دول العالم، لإيمانهم بأهمية هذه التعديلات لاستكمال مسيرة التنمية ومواصلة الإنجازات.

وأشار، إلى أن هناك حملات مغرضة تحاول منع المواطنين من المشاركة في الاستفتاء بهدف إحراج الدولة المصرية، موضحا أن هذه الحملات لم تلق قبول لدى المصريين فى الخارج الذين خرجوا بقوة اليوم.

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