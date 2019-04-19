شكرا لقرائتكم خبر عن القومى لحقوق الانسان يعلن جاهزيته لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان جاهزية غرفة العمليات المركزية للمجلس والغرف الفرعية بالمحافظات لمتابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين فى الداخل بدء من غد السبت ولمدة ثلاثة أيام .

وقال فايق، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن غرفة العمليات جاهزة لتلقى شكاوى وملاحظات المتابعين على الأرض التابعين للمجلس القومى لحقوق الإنسان أو لمتابعى منظمات المجتمع المدنى وذلك على مدار أيام التصويت وخلال الفترة المحددة للتصويت للتصويت.

وأضاف أن المجلس انتهى من إعداد شبكات التواصل مع غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية بمحافظات الجيزة والغربية وكفر الشيخ والقليوبية والفيوم وبنى سويف وسوهاج والإسماعيلية وبورسعيد والسويس وأسيوط، مؤكدا أنها بدأت العمل بالتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وحملات متابعة الاستفتاء لمنظمات المجتمع المدنى.