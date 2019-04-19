شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد يدلى بصوته على التعديلات الدستورية فى الإمارات ويشيد بالإقبال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النائب علاء عابد، رئيس جمعية الصداقة (المصرية – الإماراتية) ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن تصويت ومشاركة الجالية المصرية بالسفارة المصرية بأبوظبى بالإمارات العربية المتحدة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة على دستور 2014 وأدلى بصوته.





وأشاد علاء عابد، بأداء السفير المصرى بالإمارات هشام بشير، والبعثة المصرية، مشيراً إلى الإقبال الكبير من الجالية المصرية للتصويت والمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

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وأكد عابد، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن المصريين بالخارج ضربوا المثل والقدوة فى المشاركة الحقيقية والحرص على استقرار الدولة المصرية وصنع مستقبل باهر لمصر.





وقال النائب علاء عابد إن أصوات المصريين بالإمارات العربية المتحدة التى أعلنوا فيها تأييدهم التام والمطلق للتعادلات الدستورية ولسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى داخليا وخارجيا كانت رسالة وحاسمة لجميع قوى الشر والظلام والإرهاب الذين دعوا إلى مقاطعة التعديلات الدستورية وباءت جميع محاولاتهم بالفشل الذريع.







