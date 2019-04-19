شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" ينظم مؤتمرات جماهيرية بالدقهلية لدعم التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل حزب مستقبل وطن، عقد المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة بمحافظة الدقهلية، والدعوة للحشد فى الاستفتاء بالمراكز والمدن تحت إشراف النائب محمد المرشدى، أمين عام الحزب بالمحافظة، حيث نظم الحزب موتمراً جماهيرىاً بقاعة فهيد بالمنزلة بحضور أكثر من 1500 مواطن من أهالى المركز، وأكد أمين الحزب بالدقهلية أن التعديلات الدستورية ستعود على المواطن وخاصة الفئات التى عانت كثيرًا ولم تحصى على حقوقها مثل المرأة التى تقوم بدور قوى ومؤثر في كافة المجالات.





وفي مركز دكرنس، بقريتى الحرية والربيعة، أقام حزب مستقبل وطن ندوتان للدعوة إلى المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

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وفي مركز منية النصر، بميت تمامة، نظم الحزب ندوة تثقيفية لأهالى القرية عن التعديلات الدستورية وأهميتها فى المرحلة الراهنة.





وناقشت المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة، والندوات التثقيفية، عددًا من المواد الدستورية المقترح تعديلها، وعرض الانجازات التى تمت والمشروعات القومية التى أقيمت فى الدولة المصرية وفى محافظة الدقهلية، وحث المواطنين على المشاركة الايجابية فى الاستفتاء القادم، والالتزام بالواجب الوطني في تلبية النداء عند حاجة الوطن.

وتأتي ندوات الحزب ضمن سلسلة الندوات المقررة للتعريف بالتعديلات الدستورية القادمة وحث المواطنين بالمشاركة الإيجابية، وفى إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية لدعم وتأييد التعديلات الدستورية.



