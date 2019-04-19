شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة حزب مستقبل وطن بالخارج: إقبال كبير على الاستفتاء فى دبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مقر القنصلية المصرية بدبى، إقبال كبير من قبل أبناء الجالية المصرية في الخارج، وذلك للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث احتشد المصريون في أول أيام الاستفتاء بطوابير وسط احتفالية مصرية خاصة.

وقال النائب محمود حسين، عضو الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن بالخارج، ووكيل لجنة الشباب والرياضية بمجلس النواب، إنه في إطار زيارته للإمارات قام بزيارة للقنصلية المصرية بدبى لمتابعة التجهيزات والتأكد من التيسيرات في إجراءات التصويت وعدم إرهاق الناخبين بالاصطفاف في طوابير طويلة في درجة الحراراة، لافتاً إنه تم التأكد من جهازية السفارة لاستقبال الناخبين وتوفير كل سبل الراحة لهم.

وأضاف "حسين"، إنه يتابع عمليات التصويت وفقا للغرفة العمليات المركزية التى دشنها الحزب لمتابعة عملية الاستفتاء للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع رؤساء الجاليات علي مستوي العالم، وكشف عن توفير "باصات" لنقل المواطنين من الإمارات المختلفة.

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ودعا عضو الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن بالخارج، جموع المصريين فى الخارج إلى الاحتشاد أمام صناديق الاقتراع، للمشاركة الإيجابية في عملية الاستفتاء، وذلك للتصدي لدعوات المقاطعة التى تستهدف الدولة المصرية بالأساس، والمشاركة واجب وطنى، ليس لاختيار فرد، وإنما للحفاظ على الدولة المصرية، وإجهاض كافة المؤامرات التي تحيكها القوى المعادية لها، مشيرا إلي إنه يجب أيضا على المواطن القيام بدوره والمشاركة بإيجابية فى ذلك الاستحقاق الدستورى، لرد الجميل إلى أرض الكنانة، وإرسال رسالة الى جميع دول العالم، بأن الشعب المصرى جدير بالمناخ الديمقراطى الذى يعيشه".

الجدير بالذكر، أن حزب مستقبل وطن، اختتم جولاتها الخارجية لدعوة المصريين المقيمين في الخارج، خلال وفد مكون من النائب محمود حسين والنائب محمد السلاب عضوا الأمانة العامة، وشملت ثمان دول عربية وأوروبية، منها السعودية والكويت والإمارات وسويسرا وألمانيا وايطاليا وفرنسا وانجلترا، من أجل دعوة وحشد المصريين المقيمين في الخارج لممارسة حقهم الدستوري، والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.











