شكرا لقرائتكم خبر عن شباب بحزب الوفد: المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو الحسينى الحوى رئيس لجنة شباب القليوبية بحزب الوفد، إن المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب ودور وطنى على جموع الشعب المصرى .

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وأضاف الحسينى، فى بيان، أن التعديلات المطروحة يوجد بها كثير من المزايا لاستكمال واستقرار بناء الدولة المصر ية وتمنيه مصر، مشيرا إلى أنها تعطى اهتماما كبير بالشباب والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة والتمثيل المناسب للعمال والفلاحين.

وأكد على أهمية ضرورة المشاركة فى التصويت على التعديلات، لافتا إلى أن الشعب المصرى دائما يقف إلى جوار الدولة المصرية.