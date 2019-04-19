انتهاء التصويت فى اليوم الأول للاستفتاء بنيوزيلندا وأستراليا

كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر انتهى اليوم الأول لعملية التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى دول نيوزيلندا وأستراليا، فيما يواصل المصريون بالخارج الاقتراع فى باقى الدول. ووفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 29 لسنة 2019 بتنظيم تصويت المصريين فى الخارج فى عملية الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، فإنه فى نهاية اليوم الأول من الأيام الثلاثة المحددة للاستفتاء، يعلن رئيس اللجنة ختام هذه العملية ويغلق الصناديق التى تضم أوراق الاقتراع بصورة مؤمنة، ويحرر محضرا بإجراءات الغلق يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم،...

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