رئيس جامعة القاهرة: إعفاء طلاب المدن من مصروفات الإقامة والتغذية فى رمضان

كتب وائل ربيعى

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إعفاء طلاب المدن الجامعية من مصروفات الإقامة والتغذية على مدار شهر رمضان، مؤكدًا أن الجامعة ستتكفل بهذه المصروفات خلال شهر رمضان الكريم.

وأضاف الخشت، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة قررت أيضًا إعفاء أى طالب بالجامعة غير مسدد للمصروفات حتى الآن، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على احتواء جميع طلاب من غير القادرين وتسدد عنهم المصروفات الدراسية ومصروفات المدن الجامعية.