أعرب مندوب ​روسيا​ السابق لدى ​الناتو​ نائب وزير الخارجية الروسي ​ألكسندر غروشكو​ عن "أمل ​موسكو​ بامتناع ​حلف شمال الأطلسي​ عن المشاركة في استفزازات السلطات الأوكرانية ضد روسيا". وفي مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية،علق غروشكو على تصريحات سكرتير ​مجلس الأمن​ والدفاع الوطني الأوكراني، ألكسندر تورتشينوف، الذي كشف أن كييف تتباحث مع الناتو حول قيامه بتنظيم مرافقة ​السفن​ الأوكرانية لدى مرورها عبر مضيق كيرتش الرابط بين البحر الأسود وبحر آزوف، مؤكداً "أنني أعتقد أنها تصريحات مسيسة جدا. وأظن أن الناتو لا يخلو من أشخاص قادرين على تقييم الوضع تقييما واقعيا والامتناع عن المشاركة في الاستفزازات التي يمكن أن تقدم عليها السلطات في كييف".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول روسي: نعول على عدم مشاركة الناتو في استفزازات سلطات أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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