البيت الأبيض: ترامب أجرى اتصالا هاتفيا الإثنين الماضي مع حفتر

أعلن ​البيت الأبيض​، في بيان، أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أجرى اتصالا هاتفيا الإثنين الماضي مع قائد ​الجيش الليبي​ ​خليفة حفتر​".

ولفت البيض الأبيض إلى أن "ترامب ناقش مع حفتر سبل إقامة نظام ديمقراطي مستقل في ​ليبيا​"، موضحاً أن "ترامب أكد لحفتر على ضرورة تحقيق السلام والأمن في ليبيا".

وشدد الرئيس الأميركي على دور حفتر في ​مكافحة الإرهاب​ وتأمين مصادر النفط في ليبيا.

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا ​غسان سلامة​ قد أعرب عن قلقه إزاء دعم دول أجنبية لطرفي النزاع الدائر حول العاصمة ​طرابلس​، مؤكدا أنه لا يستبعد سيناريو تدخل خارجي مباشر في البلاد.