أعلن البيت الأبيض، في بيان، أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجرى اتصالا هاتفيا الإثنين الماضي مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر".
ولفت البيض الأبيض إلى أن "ترامب ناقش مع حفتر سبل إقامة نظام ديمقراطي مستقل في ليبيا"، موضحاً أن "ترامب أكد لحفتر على ضرورة تحقيق السلام والأمن في ليبيا".
وشدد الرئيس الأميركي على دور حفتر في مكافحة الإرهاب وتأمين مصادر النفط في ليبيا.
وكان المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة قد أعرب عن قلقه إزاء دعم دول أجنبية لطرفي النزاع الدائر حول العاصمة طرابلس، مؤكدا أنه لا يستبعد سيناريو تدخل خارجي مباشر في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: ترامب أجرى اتصالا هاتفيا الإثنين الماضي مع حفتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.