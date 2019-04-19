إعلان حالة الطوارئ في ثلاث مناطق إيرانية تحسبا للسيول

نقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن حاكم مدينة خرمشهر بالوكالة، كورش مودت، تأكيده أن إدارة محافظة خوزستان (جنوب غرب) قد أعلنت ​حالة الطوارئ​ في في ثلاثة مناطق هي مدن ابادان وخرمشهر وشادكان، تحسبا لسيول متوقعة خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح أنه نظرا لاحتمال ارتفاع منسوب ​المياه​ وحدوث المد الأكبر، من السبت إلى الثلاثاء، لذا فقد تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة أي زيادة في حجم المياه في نهري أروند وكارون، مشيراً إلى تعزيز مصدات ​السيول​ جار في قرى غرب نهر كارون في خرمشهر، وكذلك الاستعداد الكامل لمواجهة المد الأكبر.

وأكد أن هنالك 13 قرية على ضفاف غرب نهر كارون تابعة لمدينة خرمشهر، وتعتبر من المناطق المعرضة لخطر السيول.

وكانت حصيلة ضحايا السيول و​الفيضانات​ في ​إيران​ قد ارتفعت إلى 76 قتيلا، بعد مقتل 6 الليلة الماضية.