الناطق باسم جيش الوفاق: قوات حفتر تستخدم الأسلحة الثقيلة لقصف المدنيين

أكد الناطق باسم الجيش الليبي بقيادة حكومة الوفاق محمد حسن قنونو أن "هناك دول منحازة الى قوات خليفة حفتر"، مشيراً إلى أن "قوات حفتر تستخدم الاسلحة الثقيلة وسلاح الطائرات في قصف المدنيين في طرابلس".
وفي حديث لقناة "الميادين"، لفت إلى أن "قوات حفتر هي ميليشيا خارجة عن الشرعية وقواتنا تقاومها وتتقدم الى مشارف بريان"، مشدداً على أن "ميلشيات حفتر هي في مرحلة انسحاب من مواقع تقدمت اليها".
وأعلن قنونو أن "عملياتنا مستمرة وفق خطط محكمة لاحباط هجمات الميليشيات وحماية المدنيين".
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