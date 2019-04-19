أعلن المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، عن "إغارة ​طائرة​ ودبابة إسرائيليتين على موقعين عسكريين تابعيين لحركة "حماس" في ​قطاع غزة​ ردًا على تعرض قوة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي ل​اطلاق نار​ بالقرب من السياج الامني دون وقوع إصابات في صفوف ​القوات الإسرائيلية​".

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كانت هذه تفاصيل خبر أدرعي: قصف موقعين لحماس في غزة رداً على إطلاق نار قرب السياج الأمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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