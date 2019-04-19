وزير الأمن الإيراني: كشفنا 290 عمیلا للاستخبارات الأميركیة

أعلن وزیر ​الأمن​ الإیراني ​محمود علوي​ أن "الأمن الإيراني كشف 290 عمیلا للاستخبارات المركزیة الأمريكیة "سي آي إي" في مختلف الدول"، مشيراً إلى أن "عملاء الـ"سي آي إي" قد تم الكشف عنهم، واعتقالهم ما أدى إلى انهيار الاتصال بین هذه الاستخبارات ومصادرها".

وخلال كلمة ألقاها في ​طهران​، شرح محمود علوي إجراءات الوزارة الاستخباریة والأمنية، مؤكداً أن وزارة الأمن غیرت استراتیجیتها من مكافحة ​التجسس​ الدفاعیة إلى مكافحة التجسس الهجومیة.

وأوضح أن "عملیة الكشف عن هؤلاء العملاء وصفها الأميركیون أنفسهم بالفضیحة الاستخباریة"، مشيراً إلى "أننا سنكشف قریبا عن تفاصیل هذه الملحمة الاستخباریة فی مواجهة "السي آي إي" عبر وسائل الإعلام الوطنیة وسائر وسائل الإعلام".

وأوضح بأن "ضربة مماثلة قد تم توجیهها لجهاز الاستخبارات البريطاني "إم أي 6" وسیتم الكشف عنها فی المستقبل القریب وفي الوقت المناسب"، مؤكداً أنه تم كشف وإحباط المئات من محاولات أجهزة الاستخبارات الأجنبية لتجنيد عملاء لها داخل البلاد كجواسیس، حیث تم الحفاظ على مئات الأفراد من الكوادر المفیدة والمؤثرة من الوقوع في شراكها.

وأكد أنه تم خلال العام الماضي في مراكز حساسة في البلاد كشف واعتقال عشرات الجواسیس الذین استخدمتهم أجهزة الاستخبارات الأجنبية كعملاء لها، مما أصاب هذه الأجهزة بالارتباك.