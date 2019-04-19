الأناضول: توقيف إماراتيين في اسطنبول للإشتباه بتجسسهما لحساب استخبارات بلدهما

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن "​السلطات التركية​ أوقفت في ​اسطنبول​ مواطنين إماراتيين اثنين للاشتباه بتجسسهما لحساب استخبارات بلدهما". ولفتت الوكالة إلى أن "السلطات التركية تحقق في احتمال وجود صلة بين هذين الشخصين وقتل الصحافي السعودي ​جمال خاشقجي​ في قنصلية بلاده في اسطنبول في تشرين الأول الماضي".

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