أفاد مراسل "النشرة" في البقاع بأن العاصفة الثلجية هدأت بقاعا وتحسنت الرؤيا وتكشفت الجبال على سماكة ثلوج ترواحت بين العشرين الى الخمسين سنتيمترا على الجبال وكانت اكثر سماكة على السلسلة الشرقية.
ووصلت الثلوج الى مشارف مدينة بعلبك وبلدة نحلة وغمرت الثلوج بلدات الخريبة حام معربون طفيل على الشرقية وبلدات اليمونة دار الواسعة وعيناتا الارز.
وتضررت اشجار الكرز التي تلفت ازهارها واللوزيات والخضار والخيم البلاستيكية.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: هدوء العاصفة الثلجية في البقاع وتضرر المزروعات والخيم البلاستيكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.