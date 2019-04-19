النشرة: هدوء العاصفة الثلجية في البقاع وتضرر المزروعات والخيم البلاستيكية

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​البقاع​ بأن ​العاصفة الثلجية​ هدأت بقاعا وتحسنت الرؤيا وتكشفت الجبال على سماكة ثلوج ترواحت بين العشرين الى الخمسين سنتيمترا على الجبال وكانت اكثر سماكة على ​السلسلة الشرقية​.

ووصلت ​الثلوج​ الى مشارف ​مدينة بعلبك​ و​بلدة نحلة​ وغمرت الثلوج بلدات ​الخريبة​ حام معربون طفيل على الشرقية وبلدات ​اليمونة​ دار الواسعة و​عيناتا​ الارز.

وتضررت اشجار الكرز التي تلفت ازهارها واللوزيات والخضار والخيم البلاستيكية.