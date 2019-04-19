إغلاق الطريق الرئيسية في سينيق لتفجير الذخائر التي عثر عليها أمس

أغلق الجيش الطريق الرئيسية في سينيق- جنوبي صيدا، تمهيدا ل​تفجير​ الذخائر القديمة العهد التي كان قد عثر عليها يوم أمس، لتعذر نقلها.

وكانت ​قيادة الجيش​ قد أعلنت ان "دورية من ​مديرية المخابرات​ عثرت في محلة سينيق- صيدا، على كمية كبيرة من الأسلحة من مختلف العيارات، و​ذخائر قديمة​ الصنع غير صالحة للاستخدام".