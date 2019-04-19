إغلاق الطريق الرئيسية في سينيق لتفجير الذخائر التي عثر عليها أمس

أغلق الجيش الطريق الرئيسية في سينيق- جنوبي صيدا، تمهيدا لتفجير الذخائر القديمة العهد التي كان قد عثر عليها يوم أمس، لتعذر نقلها.
وكانت قيادة الجيش قد أعلنت ان "دورية من مديرية المخابرات عثرت في محلة سينيق- صيدا، على كمية كبيرة من الأسلحة من مختلف العيارات، وذخائر قديمة الصنع غير صالحة للاستخدام".
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