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إغلاق الطريق الرئيسية في سينيق لتفجير الذخائر التي عثر عليها أمس

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أغلق الجيش الطريق الرئيسية في سينيق- جنوبي صيدا، تمهيدا ل​تفجير​ الذخائر القديمة العهد التي كان قد عثر عليها يوم أمس، لتعذر نقلها.

وكانت ​قيادة الجيش​ قد أعلنت ان "دورية من ​مديرية المخابرات​ عثرت في محلة سينيق- صيدا، على كمية كبيرة من الأسلحة من مختلف العيارات، و​ذخائر قديمة​ الصنع غير صالحة للاستخدام".

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