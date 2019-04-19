الثلوج تغطي جرود الضنية وتقطع طرقات وتلحق أضرارا بالمزروعات

غطت الثلوج المرتفعات الجبلية في الضنية، إبتداء من المناطق التي يزيد ارتفاعها على 1300 متر فوق سطح البحر، في حين شهدت المناطق الوسطى والساحلية من الضنية هطولا غزيرا للامطار.
وأدت الثلوج إلى قطع بعض الطرقات المؤدية إلى جرود المنطقة، وتحديدا طريق جرد مربين وطريق جرد النجاص، بينما قطعت كليا الطريق الرئيسية التي تربط بين الضنية والهرمل.
وتسببت الثلوج التي تساقطت في غير وقتها المعتاد من كل سنة، بإلحاق أضرار كبيرة بالمزروعات، حيث أبدى مزارعون مخاوفهم من تأثير الثلوج سلبا على مواسمهم، سواء على التي بدأت ثمارها بالظهور، كالجنارك والمشمش والخوخ، أو التي أزهرت براعمها كالتفاح والإجاص والكرز.
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