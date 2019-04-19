اليونيفيل الإيطالية تنظم معرض الأشغال الحرفية في شمع

استضافت قيادة القطاع الغربي في "​اليونيفيل​" في مقرها في ​بلدة شمع​ معرض منتوجات وإشغال ‏حرفية لبنانية بتنظيم من ​الكتيبة الإيطالية​ والتعاون والتنسيق مع النائب ​عناية عز الدين​ ‎ ‎ورعاية الجنرال ديوداتو ابانيارا.

وقد شارك في اعداد هذه المنتوجات والحرفيات عدد من الجمعيات والسيدات اللبنانيات اللواتي ‏تجاوز عددهن السبعين.‏‎ ‎وحضر حفل افتتاح هذا المعرض الذي اقيم لمناسبة ​عيد الفصح​ المجيد ‏النائب ​عناية عزالدين​ وقائد القطاع الغربي الحنرال ديواتو ابانيارا وكبار الضباط والقادة في ‏الوحدات الدولية العاملة في القطاع، اضافة الى رؤساء الجمعيات والبلديات في المنطقة. ‏‎

‎وشكر الجنرال ابانيارا السيدات والجمعيات المشاركة في هذا المعرض، لافتا الى الإيجابية ‏والتفاعل بين الجنود الدوليين والأهالي شاكرا عزالدين على مساهمتها في اعداد هذا المعرض ‏الذي يشهد إقبالا ملحوظا من الجنود على منتوجاته‎ ‎وأشغاله.‏