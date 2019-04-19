اليونيفيل الإيطالية تنظم معرض الأشغال الحرفية في شمع

استضافت قيادة القطاع الغربي في "اليونيفيل" في مقرها في بلدة شمع معرض منتوجات وإشغال حرفية لبنانية بتنظيم من الكتيبة الإيطالية والتعاون والتنسيق مع النائب عناية عز الدين ورعاية الجنرال ديوداتو ابانيارا.
وقد شارك في اعداد هذه المنتوجات والحرفيات عدد من الجمعيات والسيدات اللبنانيات اللواتي تجاوز عددهن السبعين. وحضر حفل افتتاح هذا المعرض الذي اقيم لمناسبة عيد الفصح المجيد النائب عناية عزالدين وقائد القطاع الغربي الحنرال ديواتو ابانيارا وكبار الضباط والقادة في الوحدات الدولية العاملة في القطاع، اضافة الى رؤساء الجمعيات والبلديات في المنطقة.
وشكر الجنرال ابانيارا السيدات والجمعيات المشاركة في هذا المعرض، لافتا الى الإيجابية والتفاعل بين الجنود الدوليين والأهالي شاكرا عزالدين على مساهمتها في اعداد هذا المعرض الذي يشهد إقبالا ملحوظا من الجنود على منتوجاته وأشغاله.
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