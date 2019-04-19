النشرة: تساقط غزيز للأمطار في حاصبيا وانقطاع التيار الكهربائي

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ أن المنطقة تشهد ومنذ أكثر من ساعة تساقطا غزيرا للأمطار يتخلله بين الحين والآخر زخات من حبات البرد شكلت طبقة رقيقة على الطرقات أعاقت معها ​حركة السير​، وتأتي مصحوبة ببرق ورعد أدت إلى إنقطاع التيار الكهرباء.

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