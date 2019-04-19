عز الدين: لاتخاذ إجراءات تقشفية واعتماد سياسة اقتصادية تقوم على تعزيز القطاعات الانتاجية

رأت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائبة ​عناية عز الدين​ أن "البلاد تقف اليوم امام تحديات جدية في ​الاقتصاد​ والظروف الاجتماعية، ومالية الدولة ليست بخير وميزاننا التجاري مختل ما يرتب ضغطا كبيرا على الواقع الاقتصادي".

واعتبرت ان "الكثير من اجراءات التقشف مطلوب وضروري، فعصر النفقات ومعالجة الهدر و​الفساد​ مسائل بالغة الحيوية، الا انه وبدون تعزيز القطاعات الانتاجية في البلاد لن نكون امام فرصة حقيقية للنهوض"، ودعت الى "اعتماد ​سياسة​ اقتصادية تقوم على تعزيز القطاعات الانتاجية الحقيقية ودعمها، مثل ​الزراعة​ و​الصناعة​ المحلية وخصوصا منها الصناعات الحرفية والتقليدية".

وخلال رعايتها حفل افتتاح معرض المنتجات الجنوبية والاشغال الحرفية في مقر القطاع الغربي لليونيفيل في ​بلدة شمع​ الجنوبية، دعت الى "اتخاذ رزمة من الاجراءات المتكاملة مثل تعزيز سياسات ​القروض​ الصغيرة والهبات المالية لتأمين ​البيئة​ المناسبة للانتاج المحلي"، واعتبرت ان "الاستقرار الامني والسياسي يشكل فرصة مناسبة للمضي في الاهتمام بمعالجة الوقائع الاقتصادية والاجتماعية".

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واستذكرت عدوان عناقيد الغضب في مثل هذه الايام من العام 1996، والمجازر التي ارتكبها العدو الصهيوني في الكثير من المناطق وتحديدا ​مجزرة قانا​، فأكدت ان "بقاء المجرمين الى اليوم خارج المحاسبة والمساءلة عار على جبين العدالة الإنسانية".

وشددت على "دور ​قوات الامم المتحدة​ العاملة في ​لبنان​ والمتمثل بالحفاظ على الاستقرار"، وطالبت ​اليونيفيل​ بـ "معالجة ​الخروقات الاسرائيلية​ الجوية والبحرية والبرية، وكذلك مسألة الحدود البحرية والبرية بما يضمن حقوق لبنان وخصوصا في ما يتعلق بالثروة ​الغازية​ والنفطية المتوفرة في مياهنا الاقليمية، والتي نحن بأمس الحاجة اليها للاستفادة منها من اجل نهوض بلادنا".

كما أشادت عز الدين بالعلاقات القائمة بين اليونيفيل بشكل عام و​الكتيبة الايطالية​ بشكل خاص وبين المجتمع الجنوبي، ما يسمح بنسج العلاقات الانسانية والتنموية".