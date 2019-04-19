النشرة: اهالي موقوفي عبرا يعتصمون في صيدا للمطالبة بالعفو

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا أن أهالي موقوفي أحداث عبرا نفذوا اعتصاما أمام مسجد الشهداء في صيدا للمطالبة ب​العفو العام​ الشامل وذلك امام مسجد الشهداء في صيدا.

وقد شارك في الإعتصام عدد كبير من المصلين ورئيس المكتب السياسي للجماعة الاسلامية في لبنان الدكتور ​بسام حمود​ ومفتي صور واقضيتها الشيخ مدرار الحبال الذي تحدث خلال خطبة الجمعة عن ضرورة العفو العام وأنه بات قريباً نقلاً عن الرئيس سعد الحريري خلال زيارة المفتيين له ..

بينما شدد الدكتور حمود على ضرورة طي صفحة الماضي وتحقيق المصالحة الوطنية من خلال إقرار قانون العفو العام الشامل الذي لا يستثني أحداً.

وبيّن أن صيدا مدينة التنوع وأن الشيخ أحمد الأسير وأبناء مسجد بلال بن رباح لم يحملوا أي فكر تكفيري أو إرهابي وأن ما حصل في عبرا لم يكن سوى مؤامرة على صيدا.