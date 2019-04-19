رفع صليب عملاق إرتفاعه 8 امتار على تلة القليعة المطلة على نهر الليطاني

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قامت مجموعة من الشباب من بلدة القليعة، للسنة التاسعة على التوالي، برفع صليب عملاق بإرتفاع 8 امتار وزنة نحو 400 كيلو على احدى تلال البلدة المشرفة على نهر الليطاني.
وأعلن مختار البلدة امين سعيد، ان "هذه المبادرة اصبحت تقليدا سنويا يقوم بها شباب القليعة في يوم الجمعة العظيمة، بتمويل ذاتي، وقد بدأوا به منذ عام 2010، ورفعوا حتى اليوم تسعة صلبان عملاقة، يقومون بنقل الصليب بواسطة رافعة الى اقرب نقطة ممكنة، ثم يحملونه على الاكف ويتابعون طريقهم مشيا على الاقدام وصولا الى التلة المزمع رفع الصليب عليها.
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