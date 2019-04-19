صادق النابلسي: فرض ضرائب جديدة هو إمعان في سياسة التجويع والإفقار

اعتبر الشيخ ​صادق النابلسي​ في خطبة الجمعة التي ألقاها من على منبر ​مجمع السيدة الزهراء​ في صيدا أنّ "كل طرح لفرض ضرائب جديدة على المواطنين هو إمعان في ​سياسة​ التجويع والإفقار والامتهان للبنانيين ، فبَدل أن تبحث الطبقة السياسية الحاكمة عن أبواب الهدر لتغلقها ، تلجأ إلى التضييق أكثر على المواطنيين وكأن كل هذه المعاناة التي يعيشها ​اللبنانيون​ أمراً غير ذي بال. أما السياسات المالية فهي هروب إلى الأمام وهي فشل في تلبية حاجات وتطلعات المواطنين الذين انتخبوا هذه الطبقة لتصلح أموالهم ولتصحح الأخطاء العميقة في ​الاقتصاد​ لا أن تضيف أعباء جديدة.والواضح أن هناك طغيان وغلبة لمصالح الطبقة الجشعة في البلد على حساب الطبقات المتوسطة والفقيرة".

ورأى انه "هناك إنكار للوقائع الكارثية التي صنعتها أيديهم ، ولقد نجحت هذه الطبقة خلال السنوات الماضية بإشغال الناس وإلهائهم بالخوف الطائفي حتى تراجع الاهتمام بالأمور المعيشية. لقد فشلت هذه الطبقة بقيادة المجتمع نحو انتظامه وصلاحه وهي اليوم تطلب من المواطنين الذين دفعوا أخطاءَها أن يدفعوا المزيد.وهذا يعني أن الانفجار قادم والصدام بين الناس والطبقة الحاكمة آتٍ لا محالة".