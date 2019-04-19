ممثل للحريري وشخصيات زاروا جناح سكاف في معرض كرامي

زارت شخصيات سياسية وحزبية، جناح عميد الأسرى في ​السجون الإسرائيلية​ ​يحيى سكاف​، في معرض الرئيس الشهيد رشيد كرامي في ​طرابلس​، حيث كان في استقبالهم جمال سكاف شقيق الأسير سكاف، ومن أبرز الزوار: ممثل رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ النائب السابق ​مصطفى علوش​، النائب ​علي درويش​، ممثل المدير العام ل​أمن الدولة​ ​اللواء طوني صليبا​ الرائد محمد باسم طوط، رئيس ​الرابطة الثقافية​ رامز الفري، مسؤول حركة "فتح" في ​الشمال​ ​أبو جهاد فياض​، وفد من "​الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين​" برئاسة مسؤولها في الشمال أحمد غنومي، روبير عبد الله شقيق المناضل ​جورج عبد الله​، ورجال دين ورؤساء جمعيات شمالية.

وكتب النائب السابق مصطفى علوش كلمة في السجل، توجه فيها بالتحية للأسير سكاف، آملا تحريره وعودته إلى وطنه.

وشدد المتحدث باسم "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" أحمد غنومي على "التضامن الكامل مع قضية الأسير يحيى سكاف ابن الشمال الذي انتفض لنصرة ​الشعب الفلسطيني​ وقضيته، اثر مشاركته بأضخم عملية بطولية ضد الإحتلال".