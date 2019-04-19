الحكومة الأفغانية وطالبان يتبادلان الاتهام بشأن تأجيل اجتماع الدوحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول - (د ب أ):

بعد تأجيل اجتماع الدوحة بين ممثلين عن الحكومة الأفغانية وجماعة طالبان، تبادل الجانبان الاتهامات اليوم الجمعة.

وفي بيان، اتهمت طالبان الحكومة الأفغانية بالرغبة في تحويل الاجتماع إلى مفاوضات مع المسلحين رغم أن هذا لم يكن الغرض منه.

ورغم أن طالبان تتحدث عن الوضع السياسي مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ الصيف الماضي، فقد رفضت الجماعة المتشددة حتى الآن إجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية، والتي تصفها بأنها دمية في يد الغرب.

غير أن الحركة قبلت الأسبوع الماضي، بصورة غير مباشرة، لقاء مسؤولين من الحكومة، وقالت إنها ستعتبر أي مسؤول حكومي يشارك في اجتماع الدوحة مواطنا يعبر عن رأي خاص.

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وحملت طالبان الحكومة الأفغانية اليوم الجمعة مسؤولية إلغاء المؤتمر، وقالت إن الأخيرة سعت إلى إفساد الاجتماع عبر ضمها عددا كبيرا من المسؤولين الحاليين والرموز الموالية لها.

أما الحكومة الأفغانية، فقالت في بيان إنها فوجئت بقائمة قادمة من قطر مساء أمس الأول الأربعاء لم تشمل المشاركة الشاملة لها. وقالت إنه ليس من المقبول أن يختار شخص آخر من يشارك ومن لا يشارك ضمن الوفد الأفغاني.

وأعرب المبعوث الأمريكي المعني بالمصالحة الأفغانية، زلماي خليل زاد، عن خيبة أمله بشأن جهود تحقيق مصالحة، وقال: "على جميع الأطراف اقتناص الفرصة وإعادة الأمور إلى مسارها بالموافقة على قائمة المشاركين التي تمثل جميع الأفغان".

وكان مقررا عقد الاجتماع اليوم الجمعة لمدة ثلاثة أيام، وكان من شأنه أن يشكل المرة الأولى التي يتحدث فيها ممثلو طالبان إلى مسؤولي الحكومة الأفغانية.