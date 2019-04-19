محافظ القليوبية: رفع درجة الاستعداد لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، رفع درجة الاستعداد بجميع أنحاء المحافظة استعدادًا للاستفتاء على التعديلات الدستورية ابتداء من غد السبت وحتى 22 أبريل الجارى.

وأضاف محافظ القليوبية في بيان اليوم الجمعة، أنه جرى الاطمئنان التام على تأمين كل اللجان الانتخابية بالتنسيق بين مديرية أمن القليوبية والقوات المسلحة وتيسير وصول المواطنين إلى لجان الاستفتاء، مؤكدًا ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي لتسهيل وتيسير سير عملية الاستفتاء، مشددًا على جميع الجهات المعنية بضرورة المتابعة ورصد كافة الأحداث المتعلقة، مع استمرار عمل غرفة العمليات بمشاركة جميع الجهات المعنية طوال فترة الاستفتاء.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى تشكيل عدد من غرف العمليات بجميع المراكز والمدن والأحياء بالإضافة إلى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة سير وانتظام عملية الاستفتاء وتذليل أية معوقات.

وفي سياق متصل أكد المحافظ على جميع الجهات بضرورة المتابعة الحية لكافة الأحداث التي تتم بكافة المقار الانتخابية على مدار الساعة طوال فترة الانتخاب، وانتظام سير العملية الانتخابية، والتأكد من بدء عمليات الاقتراع بكافة اللجان في الموعد المحدد له، ومعرفة أسباب تأخر عمل أي لجان في حالة حدوث ذلك، والعمل على حل أي مشكلة طارئة على الفور.

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وفي مجال الصحة وجه المحافظ برفع درجة الإستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية وتواجد طاقم الاطباء والتمريض بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة بنسبة 100%، مشددا على ضرورة انتشار سيارات الإسعاف على مستوى المحافظة فى محيط المقار واللجان الانتخابية وعلى محاور التحرك الرئيسية والفرعية لتأمين العملية الانتخابية، حيث جري توفير 104 سيارات إسعاف في 64 تمركز داخل المحافظة بالإضافة الى رفع الطوارئ بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية وإلغاء الإجازات ومع توفير فصائل الدم ومشتقاته.

وأوضح المحافظ، أن عدد المقرات الانتخابية 546 لجنة و664 لجنة فرعية تستعد لاستقبال عدد 3016521 ناخب وناخبة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى الاستعداد لاسقبال الناخبين الوافدين من خلال 16 مقرًا انتخابيًا بقسم أول بنها و8 مقرات بقسم ثان بنها و72 مقرًا بمركز شرطة بنها، وكذلك 38 مقرًا بقسم أول شبرا الخيمة غرب، و31 مقرًا بقسم ثان شبرا الخيمة شرق و25 مقرًا بمركز كفر شكر، و100 بمركز طوخ، و6 بقسم قها، و22 بقسم قليوب و43 بمركز قليوب، و81 بمركز شبين القناطر، و49 بمركز القناطر الخيرية، و7 وبقسم شرطة الخانكة، و10 بقسم شرطة العبور، و11 بقسم شرطة الخصوص.

وأشار إلى أنه سيجري توفير وسائل مواصلات بكل مدينة للتيسيرعلى المواطنين فى الوصول إلى لجان الاستفتاء بالمراكز والمدن والقرى والاستعدادات التامة بإسعاف ومستشفيات المحافظة مع دعوة جميع ابناء المحافظة إلى الادلاء برأيهم فى العرس الديمقراطى وضرورة الوعى بأهمية المشاركة.

وناشد المحافظ المواطنين بالنزول والمشاركة في الاستفتاء، وظهور المحافظة بالمظهر المشرف، والمساهمة بقوة فى هذا العرس الديمقراطي، لتكون القليوبية من أولى المحافظات على مستوى الجمهورية فى نسب التصويت.