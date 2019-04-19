ناخبون في الكويت: مشاركتنا في الاستفتاء تأتي لاستكمال مسيرة السيسي في البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - أ ش أ

أجمع عدد من المشاركين في الاقتراع على التعديلات الدستورية بالسفارة المصرية في الكويت، على أن مشاركتهم في الاقتراع، تأتي لاستكمال مسيرة الرئيس عبدالفتاح السيسي في البناء والتنمية.

وقال محمد عبدالعزيز ، إنه حرص على المشاركة في ذلك العرس الديمقراطي برفقة أطفاله، رغم أنه يوم عطلة رسمية في الكويت، لغرس قيم الانتماء والولاء في نفوس أطفاله، وضرورة التواصل الدائم مع الوطن، حتى لو كانوا خارج حدوده، مشيرا إلى ضرورة الالتفاف حول الرئيس السيسي في تلك المرحلة، لاستكمال بناء (مصر الجديدة) .

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من جانبها، أكدت إيناس عبدالمنجي شرف، أن مشاركتها في عملية الاقتراع، تأتي من إيمانها بضرورة ممارستها لحقها الدستوري، الذي يعد واجبا وطنيا تجاه مصر، مؤكدة أن ما حققه الرئيس السيسي من إنجازات خلال السنوات القليلة الماضية، يستلزم مشاركة جميع أطياف الشعب المصري في الاستفتاء.

بدوره، قال الحاج محمد عبدالمطلب سعيد، إن اليوم يعتبر عيدا جديدا من أعياد مصر الوطنية، خاصة في ظل الحشود الكبيرة التي توافدت على السفارة المصرية بالكويت للإدلاء بأصواتهم، والتي تنوعت ما بين كبار السن، والشباب، والمرأة، بل والأطفال أيضا الذين حرصوا على التواجد برفقة أهاليهم في ذلك العرس الديمقراطي.

وأشاد الناخبون بالاستعدادات التي وفرتها السفارة المصرية لدى الكويت لهم، والتي مكنتهم من الإدلاء بأصواتهم بكل سهوة ويسر، معربين في الوقت نفسه عن ثقتهم بفوز الجالية المصرية، بالمركز الأول كأعلى الجاليات تصويتا في الخارج، كما تم في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.