ترامب: البيانات الخاصة بي في تقرير مولر "محض هراء"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صفحته بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن بعض البيانات التي صيغت بشأنه في تقرير مولر " محض هراء".
وكتب ترامب:" ليس من الضروري بالنسبة لي الرد على بيانات بشأني وردت في التقرير، بعضها محض هراء، وأتت فقط لتمنح أشخاصا آخرين مظهرا جيدا، (أو لأبدو أنا بمظهر سيئ)".
ونشر تقرير المستشار الخاص روبرت مولر على موقع وزارة العدل الأمريكية مساء أمس الخميس ليطلع عليه الجمهور، بعد ما يقرب من عامين من التحقيقات.
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