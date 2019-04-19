بالفيديو.. مرتضى منصور يشارك المصريين في الاستفتاء بأبو ظبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – إيمان محمود:
توجه المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، إلى السفارة المصرية بالعاصمة الإماراتية، أبو ظبي، اليوم الجمعة، لمشاركة المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وتوجه المصريون في استراليا، ونيوزيلندا والإمارات، والسعودية، والأردن والكويت وايطاليا للإدلاء بأصواتهم في السفارات والقنصليات المصرية في هذه البلاد.
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت يوم الأربعاء الماضي، مواعيد اجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث أوضحت أن الاستفتاء للمصريين في الخارج سيكون أيام 19 و20 و21 أبريل الجاري.
وأضافت الهيئة، أن الاستفتاء على التعديلات للمصريين داخل مصر سيكون أيام 20 و21 و22 أبريل الجاري.
وكان مجلس النواب وافق يوم الثلاثاء الماضي، بصورة نهائية على مشروع التعديلات الدستورية، الأمر الذي مهد الطريق لعرضه على الاستفتاء العام.
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