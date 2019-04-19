قبل الاستفاء بساعات.. ندوة تثقيفية حول التعديلات الدستورية بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد: نظم فريق الإدارة الصحية بشرم الشيخ، ندوة تثقيفية حول التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها قبل انطلاق عملية النصويت غدا السبت. وجرى مناقشة وشرح أهمية المشاركة الفعالة والإيجابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية باعتباره حق أصيل ودستوري لكل مواطن مصري . كما جرى طرح بعض المواد الدستورية قبل التعديل وبعد التعديل وإجراء شرح مبسط حول التعديلات الدستورية. والتأكيد علي دعوة جميع المواطنين م للمشاركة الإيجابية فى التعديلات الدستورية خلال الفترة من 22 وحتى 24 أبريل الجاري.

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