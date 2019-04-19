الشرطة الفرنسية تمنع السترات الصفراء من التظاهر في محيط نوتردام

حظرت السلطات الفرنسية أي فعاليات احتجاجية أو تظاهرات، بما في ذلك احتجاجات "السترات الصفراء"، بالقرب من كاتدرائية "نوتردام" فى باريس، التي شب فيها حريق يوم الاثنين الماضي.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الشرطة أصدرت القرار بعد رصد عديد

الدعوات للتظاهر بالقرب من النصب التذكارى الشهير كاتدرائية "نوتردام دو باريس"، غدا السبت، بالإضافة إلى ساحة الشانزليزيه، والقصر الرئاسى الإليزيه.وأوضحت الشرطة أن حظر التظاهر سيكون ساريا طوال يومالسبت، في محيط الكاتدرائية، مضيفة أن هذا الإجراء تم اتخاذه لأسباب أمنية وكذلك لمواصلة التحقيقات التي ما تزال مفتوحة لمعرفة أسباب الحريق.تجدر الإشارة إلى أن حركة "السترات الصفراء" بدأت منذ ديسمبر العام الماضي احتجاجات على زيادة أسعار المحروقات، والسياسة التي تتبعها الحكومة الفرنسية الخاصة بالحياة الاجتماعية والاقتصادية للسكان.