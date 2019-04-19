حظرت السلطات الفرنسية أي فعاليات احتجاجية أو تظاهرات، بما في ذلك احتجاجات "السترات الصفراء"، بالقرب من كاتدرائية "نوتردام" فى باريس، التي شب فيها حريق يوم الاثنين الماضي.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الشرطة أصدرت القرار بعد رصد عديدالدعوات للتظاهر بالقرب من النصب التذكارى الشهير كاتدرائية "نوتردام دو باريس"، غدا السبت، بالإضافة إلى ساحة الشانزليزيه، والقصر الرئاسى الإليزيه.
وأوضحت الشرطة أن حظر التظاهر سيكون ساريا طوال يوم
تجدر الإشارة إلى أن حركة "السترات الصفراء" بدأت منذ ديسمبر العام الماضي احتجاجات على زيادة أسعار المحروقات، والسياسة التي تتبعها الحكومة الفرنسية الخاصة بالحياة الاجتماعية والاقتصادية للسكان.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الفرنسية تمنع السترات الصفراء من التظاهر في محيط نوتردام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.