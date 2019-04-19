الارشيف / اخبار العالم

شاهد.. محمد بن زايد والوليد بن طلال وتركي آل الشيخ يحضرون نهائي كأس زايد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

تَوّج الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الخميس، نادي النجم الساحلي التونسي بلقب كأس زايد للأندية العربية الأبطال، في المباراة النهائية التي جمعته مع الهلال السعودي، على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

حضر النهائي الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس

المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة، والأمير الوليد بن طلال آل سعود، والأمير طلال
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
بن بدر بن سعود، رئيس المجلس الرياضي العربي رئيس اتحاد اللجان الأولمبية العربية، والشيخ خالد بن سلمان آل خليفة، نائب رئيس اتحاد كرة القدم البحريني، والشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للجنة الأولمبية البحرينية، ومحمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، وأحمد اليوسف الصباح، رئيس الاتحاد الكويتي، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي، وعدد من المسؤولين المعنيين بالكرة العربية.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. محمد بن زايد والوليد بن طلال وتركي آل الشيخ يحضرون نهائي كأس زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا