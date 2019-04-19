شاهد.. محمد بن زايد والوليد بن طلال وتركي آل الشيخ يحضرون نهائي كأس زايد

تَوّج الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الخميس، نادي النجم الساحلي التونسي بلقب كأس زايد للأندية العربية الأبطال، في المباراة النهائية التي جمعته مع الهلال السعودي، على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

حضر النهائي الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس

المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة، والأمير الوليد بن طلال آل سعود، والأمير طلالبن بدر بن سعود، رئيس المجلس الرياضي العربي رئيس اتحاد اللجان الأولمبية العربية، والشيخ خالد بن سلمان آل خليفة، نائب رئيس اتحاد كرة القدم البحريني، والشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للجنة الأولمبية البحرينية، ومحمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، وأحمد اليوسف الصباح، رئيس الاتحاد الكويتي، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي، وعدد من المسؤولين المعنيين بالكرة العربية.