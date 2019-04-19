رئيس "النواب الأمريكي" ترفض التعقيب على احتمال مساءلة ترامب

رفضت رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي يوم الجمعة، التعقيب على ما إذا كان الكونجرس سيبدأ إجراءات لمساءلة الرئيس دونالد ترامب بهدف عزله، قائلة إنه ليس من اللائق أن تنتقده بينما هي خارج البلاد.

ويتناول تقرير المحقق الأمريكي الخاص

روبرت مولر بشأن تحقيقه في دور روسيا في الانتخابات الأمريكية عام 2016 بالتفصيل مساعي ترامب لعرقلة التحقيق، لكن زعامات الحزب الديمقراطي قللت من شأن الحديث عن المساءلة قبل 18شهرًا فحسب من انتخابات 2020 الرئاسية.

وقالت بيلوسي للصحفيين في بلفاست عندما سئلت عن احتمال البدء في إجراءات المساءلة ”أيا كانت القضية أو التحدي الذي نواجهه، سيحترم الكونجرس الأمريكي قسمه بحماية دستور الولايات المتحدة والدفاع عنه وبحماية ديمقراطيتنا“.

وأضافت ”مسئولية الإشراف على ديمقراطيتنا تقع على عاتق السلطة التشريعية وهذا ما سنقوم به“.