الكرملين: تقرير مولر لم يقدم أي أدلة على تدخل روسيا في انتخابات أمريكا

أعلن الكرملين اليوم الجمعة أن تقرير المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر لم يتضمن أي أدلة على أن الدولة الروسية تدخلت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

عام 2016.

ويقدم تقرير مولر الذي صدر يوم الخميس وصفًا مفصلًّا لاتصالات بين حملة دونالد ترامب في 2016 وعملاء

روس قال التقرير إنهم سعوا لإمالة كفة الميزان في الانتخابات لصالح ترامب.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن موسكو تأسف لأن تقرير مولر أثر على علاقاتها بواشنطن.